ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чтобы заглянуть в квартиру Егора Мартиновича, силовики выбили глазок двери

20.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

19 мая в Минске прошёл обыск в квартире главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича и его жены, сотрудницы TUT.by Адарьи Гуштын.



Выбитый глазок двери / facebook.com/jahor.marcinovich

 Силовики пришли, когда никого дома не было. Мартинович узнал об этом от соседей и около 18 часов приехал на место. Он пишет в Facebook, что силовики выбили глазок двери, "чтобы посмотреть внутрь". А "рядом стояли специалисты с каким-то "бревном", чтобы выбивать двери", добавляет главный редактор "Нашей Нивы".

"Я пришел, открыл дверь и спросил, в чём была проблема позвонить по телефону", — продолжает Мартинович. Технику из квартиры забрали, а "70 рублей, которые они нашли, оставили".

Сотрудников TUT.by подозревают в уклонении от налогов в особо крупном размере. Заявляется, что они как резиденты Парка высоких технологий получали льготы, но занимались деятельностью, не предусмотренной в ПВТ. Прошли задержания, обыски, сайт TUT.by заблокирован, пишет Еврорадио.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 мая в Минске прошёл обыск в квартире главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича и его жены, сотрудницы TUT.by Адарьи Гуштын.
 
Новости дня
Новости разные
 
На полярную станцию в Антарктике Беларусь потратит более 24 миллионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by