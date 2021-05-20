Некляев о Лукашенко-футболисте: «Если его кто-то зацепил, то он бросает все и бегает за этим человеком, пока не шандарахнет его по коленке»

«Когда арестовывают за тапок розовый с белой полоской… Это даже уже не гнев, это месть. Это месть персональная, что при диктатуре обычно. Это в характере самого диктатора. Я помню мы с моим другом Геннадием Карпенко, который мог быть президентом Беларуси, ходили на футбол. И Лукашенко тогда играл. Случайно кто-то зацепил Лукашенко за ногу и он бросает весь футбол, забывает про мяч и он бегает за этим человеком до той поры пока не шандарахнет его по коленке или в какое другое место. Вот он сейчас и бегает за каждым, которого считает своим личным противником. Но уже не на футбольном поле, а на политическом, – сказал Некляев в эфире