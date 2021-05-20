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Некляев о Лукашенко-футболисте: «Если его кто-то зацепил, то он бросает все и бегает за этим человеком, пока не шандарахнет его по коленке»

20.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политик Владимир Некляев поделился мнением о том, как Александр Лукашенко реагирует на протест в стране на результаты выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Некляев сравнил с футболом нынешние события в нашей стране, пишет Трибуна.

«Когда арестовывают за тапок розовый с белой полоской… Это даже уже не гнев, это месть. Это месть персональная, что при диктатуре обычно. Это в характере самого диктатора. Я помню мы с моим другом Геннадием Карпенко, который мог быть президентом Беларуси, ходили на футбол. И Лукашенко тогда играл. Случайно кто-то зацепил Лукашенко за ногу и он бросает весь футбол, забывает про мяч и он бегает за этим человеком до той поры пока не шандарахнет его по коленке или в какое другое место. Вот он сейчас и бегает за каждым, которого считает своим личным противником. Но уже не на футбольном поле, а на политическом, – сказал Некляев в эфире «Белсат».
 
 
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Политик Владимир Некляев поделился мнением о том, как Александр Лукашенко реагирует на протест в стране на результаты выборов в Беларуси в августе 2020 года.
 
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