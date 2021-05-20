Минприроды вновь запретило рыбалку возле Витебской ГЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларусь снова установило запрет на любительскую рыбалку на Западной Двине на участке от плотины Витебской ГЭС до места впадения реки Лужеснянка.

Рыбачить здесь нельзя будет с 9 июня 2021 года до 9 апреля 2026 года.

"Запрет вводится на участке реки Западная Двина от плотины Витебской гидроэлектростанции на расстоянии 800 метров вниз по течению до места впадения реки Лужеснянка", - говорится в официальном постановлении, которое в четверг опубликовано на портале pravo.by.

Ограничение на вылов связано с сохранением видов рыбы, которая в больших количествах скапливается перед плотиной ГЭС и является легкой добычей для рыбаков, пояснили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Прошлый раз Минприроды установило в этом районе запрет в июле 2017 года, рыбачить возле ГЭС нельзя было до апреля 2019-го.

Витебская ГЭС - самая крупная и самая молодая гидроэлектростанция в Беларуси, введена в эксплуатацию в июле 2017 года. Ее строили китайцы по своему проекту, финансирование также осуществлялось за счет китайского кредита. Проектная мощность станции - 40 МВт, среднегодовая выработка - 138 млн кВт/ч.