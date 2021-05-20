Айсберг площадью больше Мальорки откололся от Антарктиды

Источник материала: Onliner

От Антарктиды отделился огромный айсберг — его площадь составляет 4320 квадратных километров, передает ABC. Для сравнения, у испанского острова Мальорка площадь всего 3640 квадратных километров.

Айсберг под названием A-76 вошел в море Уэдделла. Инцидент удалось обнаружить благодаря спутниковым снимкам, которые были сделаны в рамках миссии Copernicus Sentinel-1.

Айсберг узкий и вытянутый по форме: размеры составляют 175 на 25 километров. A-76 назвали крупнейшим в мире из ныне существующих. Он подвинул на второе место айсберг A-23A площадью 3380 квадратных километров, который тоже находится в море Уэдделла.