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Айсберг площадью больше Мальорки откололся от Антарктиды

20.05.2021 09:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

От Антарктиды отделился огромный айсберг — его площадь составляет 4320 квадратных километров, передает ABC. Для сравнения, у испанского острова Мальорка площадь всего 3640 квадратных километров.

Айсберг под названием A-76 вошел в море Уэдделла. Инцидент удалось обнаружить благодаря спутниковым снимкам, которые были сделаны в рамках миссии Copernicus Sentinel-1.

Айсберг узкий и вытянутый по форме: размеры составляют 175 на 25 километров. A-76 назвали крупнейшим в мире из ныне существующих. Он подвинул на второе место айсберг A-23A площадью 3380 квадратных километров, который тоже находится в море Уэдделла.

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От Антарктиды отделился огромный айсберг — его площадь составляет 4320 квадратных километров, передает ABC. Для сравнения, у испанского острова Мальорка площадь...
 
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