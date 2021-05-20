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Беларусь стала ключевым рынком на постсоветском пространстве, обеспечивающим рост продаж «Газпрома»

20.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В первом квартале 2021 года в Беларусь было поставлено 5,831 млрд кубометров топлива, следует из отчета российской газовой корпорации.

Это – почти на 0,7 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Весь объем экспорта «Газпрома» в страны бывшего СССР за этот период вырос на около 0,6 млрд. кубов и составил 9,498 млрд кубометров природного газа. Кроме Беларуси, выросла прокачка газа потребителям Литвы, Армении и Молдовы, а сократилась — в Казахстан, Латвию и Эстонию.

Украина, как и на протяжении всего 2020 года, не покупает газ напрямую у «Газпрома».

Европейские покупатели в первом квартале сотрудничали с российским поставщиком гораздо активнее, чем в прошлом году. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт на этот рынок вырос свыше, чем на 11,2 млрд кубометров и составил 51,374 млрд. кубометров газа.

Ведущим потребителем российского газа остается Германия, куда было прокачано 15,541 млрд кубов. На второе место, опередив по сравнению с первым кварталом прошлого года Беларусь и Италию, поднялась Турция.   

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В первом квартале 2021 года в Беларусь было поставлено 5,831 млрд кубометров топлива, следует из отчета российской газовой корпорации.
 
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