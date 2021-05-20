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Класковский: «Власть хочет поднять уровень страха»
20.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политический обозреватель — о сценариях власти.
— Референдум по конституции предполагается провести в начале 2022 года, подтвердил руководитель Администрации президента Беларуси Сергеенко. Он считает, что плебисцит «не спровоцирует новую волну протестной активности», —
При этом не исключено, что по вопросу конституционной реформы и транзита власти идет закулисная борьба между Лукашенко и Кремлем, который хотел бы какого-то рассасывания белорусского кризиса и нетоксичного партнера во главе соседней страны. Случайно ли раз за разом таинственно встречаются Лукашенко и Путин?
Но в любом случае конституционный референдум (будет ли он сам по себе или в одном флаконе с местными выборами) белорусское руководство очевидно намерено провести по суровому сценарию.
Стиль предполагается не мягче, чем во время прошлогодней президентской кампании, но с учетом ее уроков власть хочет настолько поднять уровень страха и настолько обескровить своих оппонентов, чтобы никто не рыпнулся.
Перед ними возникает и концептуальный вызов: участвовать в референдуме, голосуя против, бойкотировать его, придумывать какой-то третий вариант? Режим может загнать протестную часть общества в ловушку. Ведь если новая конституция не проходит, то Лукашенко вполне устроит и старая.
Между тем каких-то идей на этот счет от штабов противников режима пока не слышно. Как бы не опоздали на этот поезд.
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Политический обозреватель — о сценариях власти.
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