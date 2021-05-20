ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы пожаловались на лед арены, где будут играть матчи ЧМ-2021 по хоккею

20.05.2021 09:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сразу несколько хоккеистов национальной сборной Беларуси пожаловались на состояние льда Олимпийского спортивного центра в Риге, где белорусы проведут пять матчей группового этапа ЧМ-2021.

Белорусы пожаловались на лед арены, где будут играть матчи ЧМ-2021 по хоккею
Фото ФХРБ носит иллюстративный характер

Так, по словам нападающего Станислава Лопачука, «поляна большая, освещение в порядке, выход на площадку совсем рядом с раздевалкой», пишет hockey.by.

Он подчеркнул, что лед в первой половине тренировки «был хорошим». Однако во второй стал «чуть похуже».

Еще более категорично высказался защитник Дмитрий Знахаренко: «Лед не совсем хорошего качества: какая-то каша из снега, мелкой ледовой крошки и воды. Клюшки прилипают, что немного мешает».

Впрочем, подчеркнул он, в ходе турнира будет не до этого, так как «нужно играть, подстраиваться под обстоятельства. У соперника точно такой же лед, так что все в равных условиях».

Свой первый поединок на турнире наша дружина проведет уже в эту пятницу, а соперниками «красно-зеленых» на групповом этапе будут:

21.05.

  • Словакия (начало в 20:15);

23.05.

  • Швеция (16:15);

24.05.

  • Чехия (20:15);

26.05.

  • Великобритания (20:15);

28.05.

  • Дания (20:15);

30.05.

  • Швейцария (16:15);

01.06.

  • Россия (20:15).

По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сразу несколько хоккеистов национальной сборной Беларуси пожаловались на состояние льда Олимпийского спортивного центра в Риге, где белорусы проведут пять...
 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому досталась 1000 рублей? (обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by