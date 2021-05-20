|
Белорусы пожаловались на лед арены, где будут играть матчи ЧМ-2021 по хоккею
Источник материала: Навiны
Сразу несколько хоккеистов национальной сборной Беларуси пожаловались на состояние льда Олимпийского спортивного центра в Риге, где белорусы проведут пять матчей группового этапа ЧМ-2021.
Так, по словам нападающего Станислава Лопачука, «поляна большая, освещение в порядке, выход на площадку совсем рядом с раздевалкой», пишет
Он подчеркнул, что лед в первой половине тренировки «был хорошим». Однако во второй стал «чуть похуже».
Еще более категорично высказался защитник Дмитрий Знахаренко: «Лед не совсем хорошего качества: какая-то каша из снега, мелкой ледовой крошки и воды. Клюшки прилипают, что немного мешает».
Впрочем, подчеркнул он, в ходе турнира будет не до этого, так как «нужно играть, подстраиваться под обстоятельства. У соперника точно такой же лед, так что все в равных условиях».
Свой первый поединок на турнире наша дружина проведет уже в эту пятницу, а соперниками «красно-зеленых» на групповом этапе будут:
21.05.
23.05.
24.05.
26.05.
28.05.
30.05.
01.06.
По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.
Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сразу несколько хоккеистов национальной сборной Беларуси пожаловались на состояние льда Олимпийского спортивного центра в Риге, где белорусы проведут пять...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)