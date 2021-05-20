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На литовской границе скопилось полторы тысячи фур

20.05.2021 09:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На границе Беларуси с Литвой вновь огромное число большегрузных автомобилей.

На литовской границе скопилось полторы тысячи фур

В «Каменном Логе» стоит более 500 фур, в «Беняконях» — более 320, в «Котловке» — более 300, в «Привалке» — более 260, в «Видзах» — более 90.

Очередь на пересечение границы с Латвией превышает 330 грузовиков: в «Урбанах» — более 180, в «Григоровщине» — более 150.

На польском направлении: в «Берестовице» — более 30.

 

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На границе Беларуси с Литвой вновь огромное число большегрузных автомобилей.
 
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