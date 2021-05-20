|
В США хотят запретить признавать суверенитет России над Крымом
Источник материала: Партизан
Как
Инициативу поддержали единогласно, слушания транслировались на сайте комитета.
В документе речь идет о "действиях или поддержке, означающей или подразумевающей признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами". Его в феврале внес в нижнюю палату конгресса представитель демократов от штата Вирджиния Геральд Коннолли.
Автор законопроекта заявил, что перед слушаниями "провел телефонный разговор с представителем парламентского большинства Украины, который призвал к скорейшим действиям по "Закону о непризнании аннексии Крыма".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как пишет РИА Новости, Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)