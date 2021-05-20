В США хотят запретить признавать суверенитет России над Крымом

Инициативу поддержали единогласно, слушания транслировались на сайте комитета.

В документе речь идет о "действиях или поддержке, означающей или подразумевающей признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами". Его в феврале внес в нижнюю палату конгресса представитель демократов от штата Вирджиния Геральд Коннолли.





Автор законопроекта заявил, что перед слушаниями "провел телефонный разговор с представителем парламентского большинства Украины, который призвал к скорейшим действиям по "Закону о непризнании аннексии Крыма".



