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В США хотят запретить признавать суверенитет России над Крымом

20.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как пишет РИА Новости, Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом.

Инициативу поддержали единогласно, слушания транслировались на сайте комитета.
В документе речь идет о "действиях или поддержке, означающей или подразумевающей признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами". Его в феврале внес в нижнюю палату конгресса представитель демократов от штата Вирджиния Геральд Коннолли.

Автор законопроекта заявил, что перед слушаниями "провел телефонный разговор с представителем парламентского большинства Украины, который призвал к скорейшим действиям по "Закону о непризнании аннексии Крыма".
 
 
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Как пишет РИА Новости, Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и...
 
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