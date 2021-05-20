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Мнение: Американцы могут пойти с Россией на сделку типа «Украина — наша, Беларусь — ваша»

20.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский вопрос может быть обсужден на предстоящей встрече Путина с Байденом.

Мнение: Американцы могут пойти с Россией на сделку типа «Украина — наша, Беларусь — ваша»
Официальные лица твердят о том, что плебисцит по конституции пройдет в начале будущего года. Об этом заявлял и сам Лукашенко, не исключив, что голосование по изменениям основного закона могут совместить с местными выборами (дедлайн которых — 16 января 2022 года).

Однако на самом деле референдум может пройти гораздо раньше — уже в сентябре, предположил в комментарии для Naviny.by руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. По его мнению, на скорейшей конституционной реформе и новых выборах настаивает Москва.

Возможно, именно поэтому, полагает аналитик, задерживается второй транш в 500 млн долларов из обещанного Владимиром Путиным в прошлом году миллиардного кредита.

Эксперт обращает внимание на то, что установлен дедлайн — 1 августа, когда проект новой конституции должен лечь на стол Лукашенко. А если учесть, что «это человек, основная политическая стратегия которого — затягивать решение любого принципиального вопроса», можно сделать вывод, что «есть политический календарь», на котором настаивает Кремль, полагает собеседник Naviny.by.
 
«Россия настроена на то, чтобы новые выборы в Беларуси прошли максимально быстро и чтобы в течение этого года здесь имелась легитимная с точки зрения Запада власть, с которой можно договариваться по серьезным вопросам», — заявил Поротников. По сути, говорит он, Москва хотела бы на белорусской почве повторить молдавский сценарий со слабым президентом и своей возможностью влиять на внутриполитическую борьбу.

Лукашенко же предпочел бы оставить систему с сильной президентской властью и вообще «затянуть процесс», чтобы досидеть в нынешнем кресле до 2025 года. Или — это компромиссный вариант — уйти на руководство Советом безопасности, который получит мощные полномочия («казахстанский вариант»). Отсюда и декрет № 2, и разговоры об усилении Совбеза, считает аналитик.

По его мнению, Лукашенко понимает, что не сможет выиграть новые выборы, да и в принципе они для него нежелательны как фактор мобилизации общества.

Эксперт также допускает, что белорусский вопрос может быть обсужден на предстоящей встрече Путина с американским президентом Джо Байденом. Причем американцы могут пойти на сделку типа «Украина — наша, Беларусь — ваша, но решайте вопрос с Лукашенко, чтобы не было картинки, которая заставляет Запад реагировать: права человека, политзаключенные и вот это вот все. Пускай будет пророссийский режим, но чтобы все лайтово и аккуратно»

В общем, на сегодня «есть фактор напряжения между Минском и Москвой», поскольку та «не видит Лукашенко» в политической системе, которая должна сформироваться по итогам конституционной реформы, полагает Поротников.
 
Отметим в этом контексте, что на конец мая намечена очередная загадочная встреча Лукашенко с Путиным.
 
 
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Белорусский вопрос может быть обсужден на предстоящей встрече Путина с Байденом.
 
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