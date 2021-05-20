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Нетаньяху после разговора с Байденом заявил, что операция против ХАМАС продолжится

20.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом провел совещание в оперативном штабе. Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит военную операцию против боевиков в Секторе Газа.

Об этом говорится в видеообращении израильского премьера.

Нетаньяху подчеркнул, что удары по боевикам в Секторе Газа являются правом Израиля на самооборону. Он поблагодарил американского президента за поддержку, но отверг призыв начать деэскалацию, пишет РБК-Украина.

"Я полон решимости продолжать эту операцию до тех пор, пока не будет достигнута ее цель - восстановление мира и безопасности для вас, граждане Израиля", - заявил Нетаньяху.

Израильский премьер отметил, что каждый день армия страны наносит удары по новым объектам боевиков в Секторе Газа и нейтрализует все больше их командиров.

"Разрушаем все больше многоэтажек, которые используют террористы, уничтожаем все больше складов с оружием", - добавил он.

Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор Нетаньяху с Байденом. В ходе разговора лидер США заявил, что он сегодня ожидает начала деэскалации конфликта между Израилем и Сектором Газа.

Накануне Нетаньяху заявил, что военная операция против палестинских боевиков продлится еще несколько дней.

Кроме того, Нетаньяху назвал два пути урегулирования конфликта между Израилем и Сектором Газа. Израильский премьер не исключил, что Сектор Газа придется оккупировать.
 
 
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом провел совещание в оперативном штабе. Нетаньяху заявил, что...
 
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