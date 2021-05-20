Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский актер Билли Портер шокировал своих фанатов: звезда сериала "Поза" раскрыл свой ВИЧ-статус, и сделал это на обложке глянцевого журнала.

Портер прославился благодаря сериалам "Американская история ужасов", а также "Поза", где сыграл роль ВИЧ-инфицированного героя Прея Телла. Работа в телепроекте стала настоящей отдушиной для звезды, но не только из-за любви к кино. Сериал помог Билли "справиться со стыдом", о чем он рассказал изданию The Hollywood Reporter.

Портер сообщил о том, что уже 14 лет живит с ВИЧ-позитивным статусом прямо на обложке Hollywood Reporter: в сети обсуждают шокирующее откровение актера.

По словам звезды, он тщательно скрывал свой диагноз, стыдился и лишь недавно смог рассказать о нем самому близкому человеку - маме. Оказалось, что поводом такой скрытности стала реакция церкви на ориентацию Портера. Члены конфессии преследовали его мать после каминг-аута актера.

"Уверен, отныне этот диагноз - первое, о чем будут вспоминать, глядя не меня. Но мне плевать. Я намного больше чем диагноз. И если вы не будете работать со мной из-за ВИЧ, вы меня не стоите", - отметил актер в интервью.

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