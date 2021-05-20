Конфликт пешехода и водителя закончился выстрелами

Источник материала: Onliner

«39-летний могилевчанин вместе с матерью возвращался с кладбища по проселочной дороге, — сообщают обстоятельства криминальной истории в УВД Могилевской области. — Им навстречу двигалась Audi, водитель которой, пытаясь объехать ямы, проехал слишком близко от пешеходов. Идущего по дороге мужчину ситуация возмутила, и он ударил кулаком по стеклу автомобиля». Развязался конфликт.





«Машина остановилась, из нее вышел водитель: между мужчинами завязалась потасовка, — говорится в сообщении милиции. — В какой-то момент водитель достал из салона предмет, похожий на пневматический пистолет, и несколько раз выстрелил в стоящего на дороге мужчину. После этого сел в авто и уехал. К счастью, существенных травм потерпевший не получил».









«В тот же день в Могилеве автомобиль подозреваемого был обнаружен, водителя задержали, — рассказали в УВД. — Им оказался 55-летний житель областного центра. Изъятый в ходе досмотра предмет, похожий на пневматический пистолет, отправлен на экспертизу. Действиям могилевчанина дана правовая оценка, и возбуждено уголовное дело за хулиганство».







