Дуров: «владение iPhone делает вас цифровым рабом»

Источник материала: Onliner

Павел Дуров в своем телеграм-канале Durov’s Channel раскритиковал Apple в целом и iPhone в частности. Предприниматель заявил, что iPhone — устаревший телефон, а Apple лишь выкачивает из пользователей деньги, продавая свои продукты по завышенным ценам.

— Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, будто оказался в Средневековье. Экран iPhone на 60 Гц не сравнится со 120-герцевыми дисплеями современных телефонов на Android, у которых намного более плавная анимация, — отметил Дуров.

Также предприниматель заявил, что «худшее в Apple — не неуклюжие девайсы или устаревшее железо». По мнению Дурова, главная проблема — «владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple». Дело в том, что «вы можете использовать лишь те приложения, которые Apple позволяет установить через App Store, а для бэкапа данных можно использовать только iCloud».

Каким смартфоном пользуется Дуров, неизвестно.