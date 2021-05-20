ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дуров: «владение iPhone делает вас цифровым рабом»

20.05.2021 09:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Павел Дуров в своем телеграм-канале Durov’s Channel раскритиковал Apple в целом и iPhone в частности. Предприниматель заявил, что iPhone — устаревший телефон, а Apple лишь выкачивает из пользователей деньги, продавая свои продукты по завышенным ценам.

— Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, будто оказался в Средневековье. Экран iPhone на 60 Гц не сравнится со 120-герцевыми дисплеями современных телефонов на Android, у которых намного более плавная анимация, — отметил Дуров.

Также предприниматель заявил, что «худшее в Apple — не неуклюжие девайсы или устаревшее железо». По мнению Дурова, главная проблема — «владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple». Дело в том, что «вы можете использовать лишь те приложения, которые Apple позволяет установить через App Store, а для бэкапа данных можно использовать только iCloud».

Каким смартфоном пользуется Дуров, неизвестно.

Уборка шерсти и крошек без усилий и в автоматическом режиме — народные роботы-пылесосы в Каталоге


Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential MJSTG1 (международная версия)
54 отзыва
влажная уборка, пылесборник 0.6 л, с турбощеткой
443 р.
63 предложения
Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P STYTJ02YM (белый, международная версия)
74 отзыва
влажная уборка, мощность 33 Вт, пылесборник 0.55 л, с турбощеткой, лидар
887 р.
61 предложение
Робот-пылесос Roborock S6 MaxV (черный, международная версия)
2 отзыва
влажная уборка, пылесборник 0.46 л, с турбощеткой, лидар
1685 р.
45 предложений
Сравнить эти товары →
Все роботы-пылесосы в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павел Дуров в своем телеграм-канале Durov’s Channel раскритиковал Apple в целом и iPhone в частности. Предприниматель заявил, что iPhone — устаревший телефон, а Apple лишь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by