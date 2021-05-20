Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля

Источник материала: Onliner

Подобрать себе стрижку можно один раз и на всю жизнь, хотя стилисты рекомендуют менять образ хоть изредка. В некоторых случаях желание выглядеть красиво, правда, может сыграть плохую шутку. В нынешней подборке как раз такие ситуации: когда-либо мастер перешел черту либо заказчик оказался требовательным и со своим видением прекрасного.



Эти друзья все как на подбор. Правда, товарищ справа выделяется особенно



Говорят, он похож на какого-то злодея



Скорее всего, здесь как-то замешано художественное плавание



Привлекает внимание за счет контраста. Остальные на фото как-то теряются



Остатки былой роскоши



Главное не пытаться передвинуть фигуры



Солнечно, ярко, необычно!



Может, у этой прически даже есть название



Путеводная нить?



Этот мужчина засветился в передаче о теориях заговора. Говорят, там все было прекрасно







А вот сразу подборка идей причесок для выпускного



Почти идеально



Фанаты человека-мыши оценят



Чем человек выше, тем выше его статус







