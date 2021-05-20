Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля

Подобрать себе стрижку можно один раз и на всю жизнь, хотя стилисты рекомендуют менять образ хоть изредка. В некоторых случаях желание выглядеть красиво, правда, может сыграть плохую шутку. В нынешней подборке как раз такие ситуации: когда-либо мастер перешел черту либо заказчик оказался требовательным и со своим видением прекрасного.
Эти друзья все как на подбор. Правда, товарищ справа выделяется особенно
Говорят, он похож на какого-то злодея
Скорее всего, здесь как-то замешано художественное плавание
Привлекает внимание за счет контраста. Остальные на фото как-то теряются
Остатки былой роскоши
Главное не пытаться передвинуть фигуры
Солнечно, ярко, необычно!
Может, у этой прически даже есть название
Путеводная нить?
Этот мужчина засветился в передаче о теориях заговора. Говорят, там все было прекрасно