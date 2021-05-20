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Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля

20.05.2021 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Подобрать себе стрижку можно один раз и на всю жизнь, хотя стилисты рекомендуют менять образ хоть изредка. В некоторых случаях желание выглядеть красиво, правда, может сыграть плохую шутку. В нынешней подборке как раз такие ситуации: когда-либо мастер перешел черту либо заказчик оказался требовательным и со своим видением прекрасного.

Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля
Эти друзья все как на подбор. Правда, товарищ справа выделяется особенно
Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля
Говорят, он похож на какого-то злодея
Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля
Скорее всего, здесь как-то замешано художественное плавание
Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля
Привлекает внимание за счет контраста. Остальные на фото как-то теряются
Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля
Остатки былой роскоши
Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля
Главное не пытаться передвинуть фигуры
Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля
Солнечно, ярко, необычно!
Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля
Может, у этой прически даже есть название
Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля
Путеводная нить?
Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля
Этот мужчина засветился в передаче о теориях заговора. Говорят, там все было прекрасно
Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля
Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля
А вот сразу подборка идей причесок для выпускного
Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля
Почти идеально
Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля
Фанаты человека-мыши оценят
Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля
Чем человек выше, тем выше его статус

 

Посмотрите на странные прически — когда стрижка выходит из-под контроля

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