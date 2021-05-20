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Невзоров: Паутина имени Путина
20.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Публицист – о том, в чем разница президента-чекиста и президента, выходца, к примеру, и среды каскадеров.
– Вот сравнительно с КГБ СССР сейчас мощность ФСБ, несмотря то что страна стала меньше, она усилена примерно в 7-10 раз, – рассуждает Александр Невзоров на
И если бы президентом был человек другой профессии, например, балетмейстер, то плясала бы вся страна, и дамы ходили бы исключительно в пачках.
Если бы президентом стал бы каскадер, все бы падали с четвертых этажей в коробки и в пневмоматы, а кинематограф получал бы всё, что причитается всем остальным.
И нынешнее ФСБ, оно непригодно к борьбе с настоящей революцией, но вот к этой интеллигентской бутафорской революции, которая способна светить фонариками, они, конечно, с ней расправятся и будут расправляться.
Это ведь не бараки всяких северных городов, это же не дороги, не гнилые полы в поликлиниках – на это не жалко денег. Потому что каждый новый день приносит ФСБ в России новые возможности, новые права.
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Публицист – о том, в чем разница президента-чекиста и президента, выходца, к примеру, и среды каскадеров.
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