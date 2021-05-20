Невзоров: Паутина имени Путина

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Публицист – о том, в чем разница президента-чекиста и президента, выходца, к примеру, и среды каскадеров.





– Вот сравнительно с КГБ СССР сейчас мощность ФСБ, несмотря то что страна стала меньше, она усилена примерно в 7-10 раз, – рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы . – Вот палаческий аппарат он не имеет аналогов. Это такая паутина имени Путина. Вот здесь он смог воплотить все свои юношеские мечты, потому что понятно, что все мы родом из нашего детства и нашей юности.

И если бы президентом был человек другой профессии, например, балетмейстер, то плясала бы вся страна, и дамы ходили бы исключительно в пачках.

Если бы президентом стал бы каскадер, все бы падали с четвертых этажей в коробки и в пневмоматы, а кинематограф получал бы всё, что причитается всем остальным.

Но поскольку мы имеем президентом чекиста, мы и будем иметь эту бесконечную сажаловку.

И нынешнее ФСБ, оно непригодно к борьбе с настоящей революцией, но вот к этой интеллигентской бутафорской революции, которая способна светить фонариками, они, конечно, с ней расправятся и будут расправляться.

Это ведь не бараки всяких северных городов, это же не дороги, не гнилые полы в поликлиниках – на это не жалко денег. Потому что каждый новый день приносит ФСБ в России новые возможности, новые права.