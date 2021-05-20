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Как поступить в Оксфорд и какой дресс-код в китайских вузах? Интересные факты об образовании в разных странах

20.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как поступить в Оксфорд и какой дресс-код в китайских вузах? Интересные факты об образовании в разных странах

Вступительная кампания уже в разгаре, а значит, у абитуриентов горячая пора.  О плюсах и минусах учёбы в Беларуси мы уже многое узнали. А что, если вы решили поступать в заграничный вуз? Не помешает учесть некоторые нюансы.

Оксфорд и Кембридж, пожалуй, самые именитые университеты, куда мечтают попасть многие студенты. Но вузы – только верхушка айсберга. Чтобы стать студентом британского университета, одного школьного аттестата мало. Необходимо пройти двухгодичные курсы, где вы получите достаточную базу знаний для поступления. И только после экзаменов, сданных в рамках программы курса. В приемной комиссии вузов судят о знаниях и навыках абитуриента и выносят решение о зачислении в университет. 

При поступлении в высшее учебное заведение Японии иностранные студенты могут столкнуться с несколькими проблемами. Во-первых, не все японские университеты имеют собственные общежития. Во-вторых, количество мест ограничено. А в-третьих, студенты могут проживать там не более года. Большинство общежитий в Японии не принадлежат какому-либо одному вузу: жить здесь могут не только студенты любых университетов и направлений, но и молодежь, которая уже давно окончила обучение, но еще не имеет собственного жилья.

За год учебы в колледже США студенты платят минимум 7000 долларов, в университете – 17 000. Плюс многие мелочи для учебы: продукты питания, униформа, канцелярия. Например, за учебник, который понадобится вам всего на полгода, придется выложить не одну сотню долларов. Но старательные первокурсники могут претендовать на спортивные и академические стипендии за достижения в этих сферах. Выплаты студенту покрывают либо только обучение без проживания, либо его значительную часть.

Важный пункт при обучении в университетах Китая – соблюдение строгого расписания. Ведь здесь необходимо проходить учебный курс в точности по официальным учебникам, без возможности выбрать интересные для себя модули. Также неожиданным сюрпризом может стать дресс-код, который действует в некоторых китайских вузах: блузки приглушенных цветов, брючные костюмы, однотонные галстуки. Вообще от иностранца чаще всего ожидают появления в светлой рубашке с галстуком, даже если на улице жарко. 

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Вступительная кампания уже в разгаре, а значит, у абитуриентов горячая пора.  О плюсах и минусах учёбы в Беларуси мы уже многое узнали. А что, если вы решили...
 
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