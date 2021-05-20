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Диалог поколений, культур и религий: студенты БГУ посетили Храм-памятник в честь Всех святых
Источник материала: ОНТ
Диалог поколений, культур и религий. Студенты Белгосуниверситета в рамках Года народного единства посетили Храм‐памятник в честь Всех святых.
Для молодого поколения подготовили познавательную экскурсию по крипте, где захоронены останки неизвестных солдат, павших в сражениях 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн. Также была возможность открыто поговорить о многовековых православных традициях.
Проект БГУ длится уже третий месяц. Студенты посетили четыре столичных храма разных конфессий: Соборную мечеть, костёл Матери Божьей Будславской, синагогу, а храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
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Диалог поколений, культур и религий. Студенты Белгосуниверситета в рамках Года народного единства посетили Храм‐памятник в честь Всех святых. Для молодого...
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