Диалог поколений, культур и религий: студенты БГУ посетили Храм-памятник в честь Всех святых

Источник материала: ОНТ

Диалог поколений, культур и религий. Студенты Белгосуниверситета в рамках Года народного единства посетили Храм‐памятник в честь Всех святых.

Для молодого поколения подготовили познавательную экскурсию по крипте, где захоронены останки неизвестных солдат, павших в сражениях 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн. Также была возможность открыто поговорить о многовековых православных традициях.

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех святых: «Я думаю, что здесь, в этом Храме-памятнике, мы нашли удивительный модус соприкосновения с вечностью для любой человеческой души и для любого мировоззренческого и даже политического взгляда на многие вещи, потому что мы стоим перед лицом священной памяти тех, кто отдал самое дорогое что у них было – свою жизнь. Для того чтобы мы жили».

Иван Янушевич, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам БГУ: «Мы не говорим чисто о воцерковлении или принятии религии, но вопросы духовно-нравственного плана поднимаются и уже в ходе свободной дискуссии, свободного рассказа представителей той или иной религиозной организации. В этом году мы рассчитываем значительно расширить этот проект. Первое что мы планируем – это 22 июня посетить Брест, Брестскую крепость».

Проект БГУ длится уже третий месяц. Студенты посетили четыре столичных храма разных конфессий: Соборную мечеть, костёл Матери Божьей Будславской, синагогу, а храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram