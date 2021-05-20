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Белорусская цементная компания увеличила объём инвестиций в два раза

20.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская цементная компания увеличила объём инвестиций в два раза

На рост инвестиций работают предприятия Белорусской цементной компании. Почти в два раза увеличен объём вливаний в основной капитал в первом квартале.

Промышленное производство выросло практически на 5%. Увеличивается и среднемесячная зарплата. Напомним, Белорусская цементная компания объединяет 26 предприятий во всех регионах Беларуси.

Холдинг – ведущий производитель строительных материалов в стране. Предприятия постоянно расширяют рынки сбыта, улучшают качество продукции, внедряют инвестиционные проекты.

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На рост инвестиций работают предприятия Белорусской цементной компании. Почти в два раза увеличен объём вливаний в основной капитал в первом квартале....
 
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