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Белорусская цементная компания увеличила объём инвестиций в два раза
Источник материала: ОНТ
На рост инвестиций работают предприятия Белорусской цементной компании. Почти в два раза увеличен объём вливаний в основной капитал в первом квартале.
Промышленное производство выросло практически на 5%. Увеличивается и среднемесячная зарплата. Напомним, Белорусская цементная компания объединяет 26 предприятий во всех регионах Беларуси.
Холдинг – ведущий производитель строительных материалов в стране. Предприятия постоянно расширяют рынки сбыта, улучшают качество продукции, внедряют инвестиционные проекты.
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На рост инвестиций работают предприятия Белорусской цементной компании. Почти в два раза увеличен объём вливаний в основной капитал в первом квартале....
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