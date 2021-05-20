Гороскоп на 21 мая: Близнецам надо быть готовыми к внезапным тратам, у Львов попытки начать новое дело не увенчаются успехом

Источник материала: ОНТ

День для Овнов может оказаться очень непростым. Необдуманные поступки, совершённые накануне, преподнесут вам неприятности. Правильно распределяйте свои силы.

Звёзды советуют Тельцам не соглашаться на предложения, которые вам откровенно не понравятся и вызовут подозрение. Недоразумения станут причиной сложных отношений с коллегами.

Близнецам надо быть готовыми к напряжённой работе, внезапным тратам, сильным эмоциям и временному нарушению комфорта. Если вам потребуется помощь, позвольте это сделать родным.

У Раков хорошее время для новой работы. Вы сможете справиться со стрессовой ситуацией. Прогулки на свежем воздухе и разговоры с друзьями улучшат ваше настроение.

У Львов попытки начать новое дело не увенчаются успехом. Встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от вас причинам. А любовные и семейные отношения сложатся удачно.

Девам звёзды рекомендуют позаботиться о безопасности близких людей. Сегодня высока вероятность получения травм. Постарайтесь в течение дня избежать ссоры с любимым человеком.

Звёзды обещают Весам успех в событиях и в личных планах. Сегодня вы можете получить денежное вознаграждение за проделанную работу. Занятия спортом укрепят ваше здоровье.

День отмечен высокой активностью у Скорпионов. Если вы не будете намеренно предпринимать рискованных действий, то избежите финансовых затруднений.

Контролировать возросшую обидчивость придётся Стрельцам. Это поможет вам сохранить хорошие отношения с домочадцами. В рабочих вопросах рассчитывайте только на себя.

Козероги могут отложить дела и посвятить день отдыху. Посетите выставки и проведите время на природе. Встреча с друзьями будет эмоциональной и интересной.

Водолеям придётся принимать решения, которые отразятся на дальнейшей жизни. Учитывайте состояние своего здоровья. Проявите осторожность при общении с незнакомыми людьми.

Звёзды предоставили Рыбам хороший шанс закрепить свой общественный статус. Важно верить в собственные силы и при необходимости доверять планы только надёжным людям.

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