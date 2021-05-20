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Те ещё работники: 5 примеров халтурной работы

20.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Те ещё работники: 5 примеров халтурной работы

Неудачи могут случиться с любым человеком. Однако зачастую откровенные косяки в работе – это примеры халтуры. Сегодня вы увидите 5 ярких примеров работ недобросовестных исполнителей.

 

Складной дом заказывали?


Фото: describe.ru

Как и просили, сделали оригинально


Фото: remont-book.com

Сделали на совесть


Фото: zen.yandex.ru

Не переживайте, эту трещину мы быстро залатаем. Дом еще 100 лет простоит


Фото: centrizyskaniya.ru

Главное, что все работает


Фото: zen.yandex.ru

Несомненно, на такие работы горе-мастеров весело смотреть. Но если не хотите такого же веселья у себя дома, выбирайте только проверенных рабочих.

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Неудачи могут случиться с любым человеком. Однако зачастую откровенные косяки в работе – это примеры халтуры. Сегодня вы увидите 5 ярких примеров работ...
 
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