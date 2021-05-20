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Те ещё работники: 5 примеров халтурной работы
Источник материала: ОНТ
Неудачи могут случиться с любым человеком. Однако зачастую откровенные косяки в работе – это примеры халтуры. Сегодня вы увидите 5 ярких примеров работ недобросовестных исполнителей.
Складной дом заказывали?
Как и просили, сделали оригинально
Сделали на совесть
Не переживайте, эту трещину мы быстро залатаем. Дом еще 100 лет простоит
Главное, что все работает
Несомненно, на такие работы горе-мастеров весело смотреть. Но если не хотите такого же веселья у себя дома, выбирайте только проверенных рабочих.
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Неудачи могут случиться с любым человеком. Однако зачастую откровенные косяки в работе – это примеры халтуры. Сегодня вы увидите 5 ярких примеров работ...
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