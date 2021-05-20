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Обама: у Пентагона есть кадры летающих тарелок

20.05.2021 09:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В архиве Министерстве обороны США находятся уникальные снимки, на которых засняты неопознанные летающие объекты.

Обама: у Пентагона есть кадры летающих тарелок

Как рассказал в программе «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» 44-й президент США Барак Обама, эти фото засекречены. Бывший хозяин Белого дома также отметил, что принцип движения летающих тарелок «не поддается объяснению».

 

 

Он рассказал, что, став президентом, поинтересовался, есть ли в США секретные лаборатории с инопланетянами и их космическими кораблями. Ему ответили отрицательно.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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В архиве Министерстве обороны США находятся уникальные снимки, на которых засняты неопознанные летающие объекты.
 
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