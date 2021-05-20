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С 2022 года пошлина на ввоз электромобилей в Беларусь может повыситься до 15%
Источник материала: Партизан
ЕАЭС не намерена продлевать действующий льготный режим ввоза электромобилей на территорию стран содружества, при котором установлена нулевая ставка пошлины.
Иллюстрационное фото
Как
В торговом блоке ЕЭК утверждают, что ни от одной страны — члена союза не поступали предложения о продлении нулевой ставки, пишет издание.
Напомним, что нулевая ставка на ввоз электромобилей была установлена по инициативе Беларуси на временной основе.
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ЕАЭС не намерена продлевать действующий льготный режим ввоза электромобилей на территорию стран содружества, при котором установлена нулевая ставка пошлины.
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