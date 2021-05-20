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С 2022 года пошлина на ввоз электромобилей в Беларусь может повыситься до 15%

20.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЕАЭС не намерена продлевать действующий льготный режим ввоза электромобилей на территорию стран содружества, при котором установлена нулевая ставка пошлины.


Иллюстрационное фото

Как сообщает "КоммерсантЪ", согласно документу, который подготовила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), с 2022 года пошлина будет установлена на уровне 15%.

В торговом блоке ЕЭК утверждают, что ни от одной страны — члена союза не поступали предложения о продлении нулевой ставки, пишет издание.

Напомним, что нулевая ставка на ввоз электромобилей была установлена по инициативе Беларуси на временной основе. 
 
 
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ЕАЭС не намерена продлевать действующий льготный режим ввоза электромобилей на территорию стран содружества, при котором установлена нулевая ставка пошлины.
 
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