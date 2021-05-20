С 2022 года пошлина на ввоз электромобилей в Беларусь может повыситься до 15%

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сообщает "КоммерсантЪ", согласно документу, который подготовила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), с 2022 года пошлина будет установлена на уровне 15%. Как"КоммерсантЪ", согласно документу, который подготовила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), с 2022 года пошлина будет установлена на уровне 15%.





В торговом блоке ЕЭК утверждают, что ни от одной страны — члена союза не поступали предложения о продлении нулевой ставки, пишет издание.





Напомним, что нулевая ставка на ввоз электромобилей была установлена по инициативе Беларуси на временной основе.