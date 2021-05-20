Умерла известный автор детективов и женских романов, писательница Екатерина Вильмонт













Ей было 75 лет. Причины смерти пока не называются.





Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве. В 1995 году издала первую книгу под названием "Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры". Известна как автор детективов для детей и женской прозы, а всего написала несколько десятков романов, суммарные тиражи которых исчисляются миллионами экземпляров. Ее произведения не раз были экранизированы. По результатам опроса сервиса аудиокниг Storytel, Вильмонт входит в пятерку самых популярных русскоязычных авторов произведений о любви.