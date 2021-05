Источник материала: Sputnik Беларусь

Выход спецвыпуска легендарного сериала "Друзья" уже не за горами: в сети опубликовали официальный трейлер, который тут же растрогал всех поклонников шестерки.

Выход нового эпизода самого знаменитого сериала намечен на 27 мая на платформе HBO. Эффектное воссоединение, которого фанаты Рэйчел, Росса, Моники, Чендлера, Джоуи и Фили ждали больше 15 лет, все-таки состоится.

Серия, в которой друзья соберутся в квартире Моники и в любимой кофейне получила название Friends: Reunion or The one Where they get back together - в сети уже появился трейлер со всеми подробностями.

В спецвыпуске "Друзей" герои встретятся спустя много лет и вспомнят самые яркие эпизоды сериала. Они побывают в тех же декорациях и пообщаются со своими фанатами, которые уже успели прослезиться после трейлера.

В интервью изданию People актрисы Дженнифер Энистон и Кортни Кокс признались, что воссоединение получилось очень эмоциональным - со слезами и объятиями.

Напомним, что в новой серии также появятся Джастин Бибер-картошка, Дэвид Бекхэм, Леди Гага, Синди Кроуфорд, Кит Харингтон и другие знаменитости.

Читайте также: