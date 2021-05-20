ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Утро после крушения самолета в Барановичах. Люди приходят попрощаться с погибшими пилотами

20.05.2021 10:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На следующий день после трагедии с учебным штурмовиком Як-130 в Барановичах, в которой погибли оба пилота, продолжает работать военная прокуратура. Солдаты разгребают остатки обрушившегося самолета — к месту происшествия не подпускают посторонних. Наш корреспондент сообщает, что следственные мероприятия на месте аварии уже закончены.

Утро после крушения самолета в Барановичах. Люди приходят попрощаться с погибшими пилотами
Утро после крушения самолета в Барановичах. Люди приходят попрощаться с погибшими пилотами

Также стало известно, что сегодня в 13 часов пройдет панихида по погибшим летчикам военного самолета Лидской штурмовой авиабазы. Служба пройдет в Барановичах в храме Жен-Мироносиц (бульвар Хейнола, 5). Похороны пилотов пройдут завтра в Лиде.

Но уже с самого утра местные жители и курсанты приходят в церковь с цветами, чтобы почтить память погибших пилотов Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко.





 

(будет дополнено)

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На следующий день после трагедии с учебным штурмовиком Як-130 в Барановичах, в которой погибли оба пилота, продолжает работать военная прокуратура. Солдаты...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дачка чакае, калі пойдзе з татам купляць флямастэры». Дарʼя Лосік пра 11 месяцаў бяз мужа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by