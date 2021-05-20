Утро после крушения самолета в Барановичах. Люди приходят попрощаться с погибшими пилотами

Источник материала: Onliner

На следующий день после трагедии с учебным штурмовиком Як-130 в Барановичах, в которой погибли оба пилота, продолжает работать военная прокуратура. Солдаты разгребают остатки обрушившегося самолета — к месту происшествия не подпускают посторонних. Наш корреспондент сообщает, что следственные мероприятия на месте аварии уже закончены.









Также стало известно, что сегодня в 13 часов пройдет панихида по погибшим летчикам военного самолета Лидской штурмовой авиабазы. Служба пройдет в Барановичах в храме Жен-Мироносиц (бульвар Хейнола, 5). Похороны пилотов пройдут завтра в Лиде.

Но уже с самого утра местные жители и курсанты приходят в церковь с цветами, чтобы почтить память погибших пилотов Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко.











(будет дополнено)

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