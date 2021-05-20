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Утро после крушения самолета в Барановичах. Люди приходят попрощаться с погибшими пилотами
Источник материала: Onliner
На следующий день после
Также стало известно, что сегодня в 13 часов пройдет панихида по погибшим летчикам военного самолета Лидской штурмовой авиабазы. Служба пройдет в Барановичах в храме Жен-Мироносиц (бульвар Хейнола, 5). Похороны пилотов пройдут завтра в Лиде.
Но уже с самого утра местные жители и курсанты приходят в церковь с цветами, чтобы почтить память погибших пилотов Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко.
(будет дополнено)
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На следующий день после трагедии с учебным штурмовиком Як-130 в Барановичах, в которой погибли оба пилота, продолжает работать военная прокуратура. Солдаты...
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