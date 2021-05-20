«Готовность второго энергоблока — 85 %». Министр энергетики о делах БелАЭС

Источник материала: Onliner

Белорусская АЭС уже изменила «скайлайн» Островецкого района. Посреди поля выросли две высокие градирни (над одной из них уже клубится пар) и множество зданий поменьше. Новости установка тоже поставляет исправно. Сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал о том, как обстоят дела на одном из самых важных объектов страны.

Первый блок БелАЭС уже выработал 2,3 млрд кВт·ч электроэнергии, что примерно сопоставимо с годовым объемом потребления электроэнергии таким промышленным гигантом, как БМЗ.

Готовность второго энергоблока БелАЭС — 85 %. В апреле на площадку станции для него доставлено ядерное топливо. Сейчас оно находится в специальном хранилище, осенью этого года будет загружено в активную зону реактора. Таким образом будет положено начало этапу «Физический пуск второго энергоблока».

После полного ввода БелАЭС будет производить около 18 млрд кВт·ч в год, что обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии.

Одна из ключевых задач на пятилетку с учетом пуска БелАЭС — увеличение электропотребления как реальным сектором экономики, так и населением. Ожидается рост этого показателя до 44 млрд кВт·ч к концу 2025 года. Достижению этих цифр будет содействовать реализация предприятиями реального сектора экономики межотраслевого комплекса мер по увеличению электропотребления до 2025 года, а также ведомственной Программы увеличения электропотребления населением для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на 2021—2025 годы.