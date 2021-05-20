В чем обвиняют Tut.by и как это комментируют в компании (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера на государственных телеканалах вышли сюжеты о «деле Tut.by». В частности, было рассказано о манипуляциях с льготами ПВТ и нанесенном стране ущербе в миллионы долларов. Возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В свою очередь Tut.by решил прокомментировать эти сюжеты и предъявленные претензии.

По версии Комитета госконтроля, озвученной в телесюжетах, «компанией получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ». Это и названо поводом для уголовного дела.

Следует понимать, что в 2019 году ООО «Тут Бай Медиа» стало резидентом Парка высоких технологий. Компания по итогам этих телепередач отмечает : до 18 мая 2021 года в ее адрес не поступало претензий от администрации ПВТ, перед которой резидент регулярно отчитывался. Проверки и аудиты проекта проходили успешно, оснований для исключения из парка не возникало. Кроме того, сегодня среди задержанных есть представители компаний, которые не имеют отношения к «парковой» деятельности «Тут Бай Медиа».

Заместитель начальника третьего управления ДФР КГК Александр Прокопенко сказал по телевизору: «Для резидентов Парка высоких технологий важно, чтобы они оказывали услуги с использованием программного обеспечения собственной разработки. В данном же случае „Тут Бай Медиа“ использовало стороннее программное обеспечение специализированное, получало выручку за счет этой деятельности, что является недопустимым для резидентов ПВТ. В результате такой деятельности общество уклонилось от уплаты налогов. Сумма ущерба исчисляется миллионами долларов США».

В Tut.by на это отвечают, что непонятно, в чем конкретно состоит нарушение по этому пункту. И уточняют: на портале нет разделов, которые приносят выручку и в которых отсутствует в том или ином виде собственное ПО. Также не понимают, откуда возникла информация про ущерб в миллионы долларов, как эту сумму подсчитали.

ОНТ сообщает: «Подоходный исчисляется по льготной ставке, но обратите внимание на графу „пенсионный фонд“. То есть всего за шесть месяцев Чекина заработала более 360 тысяч рублей (для тех, кто привычно считает в валюте — почти 150 тысяч долларов), а в пенсионный фонд уплатила 69. Не тысяч, именно рублей! И что показательно, сэкономленные на пенсионерах деньги должны были уютно устроиться в одном из латвийских банков».

Озвученную по телевизору информацию о манипуляциях с выплатами в ФСЗН в компании называют спекуляцией: «В эфире демонстрируется якобы справка о доходах гендиректора Tut.by. В этой ситуации уточним два момента. Первый момент — нахождение в ПВТ предполагает льготы по уплате взносов в ФСЗН: сотрудник компании, входящей в ПВТ, отчисляет в ФСЗН 1% от средней зарплаты по стране за месяц, предшествующий отчетному. Еще 34% уплачивает наниматель. Однако это сказывается в будущем в первую очередь на пенсии самого работника, за которого уплачивают взносы по льготной ставке, а не на пенсии воображаемого пенсионера. Если госСМИ делают упор на то, что из-за этих льгот недобирает взносов ФСЗН, то государство само же и ввело эту преференцию для резидентов ПВТ. Второй момент — подоходный налог. На уплаченные суммы подоходного налога пропорционально сумме дохода, которые идут в том числе на социальные расходы государства, госпропаганда почему-то не обращает внимания. Как не акцентирует внимание и на том, что дивиденды взносами в ФСЗН не облагаются. ГосТВ и провластные телеграм-каналы взяли общую сумму дохода (зарплата и дивиденды) и указали, какая якобы „маленькая“ сумма отчислений в ФСЗН. То есть зарплатные и иные налоги компания платила, исходя из тех ставок, которые предусмотрены правилами для резидентов ПВТ. Поэтому продемонстрированный по госТВ документ не указывает на нарушения».

Еще напомнили, что информация про зарплаты является конфиденциальной и охраняется законодательством о персональных данных.

Факт прослушки директора (он фигурирует в телесюжете) в компании даже не комментируют — он говорит сам за себя. В расшифровке разговора говорится, что компания рассматривала возможность открытия счета в латвийском банке. «Открытие счета юрлицом за границей не запрещено, — отмечают в Tut.by. — Даже если исходить из информации, которая была озвучена в сюжете на госТВ, речь шла про возможность перевода денег со счета белорусского банка в латвийский. То есть денег, которые получены легальным путем и с которых уплачены налоги».

В сюжете еще говорится, что в квартирах у сотрудников компании нашли деньги, у некоторых — крупные суммы. Tut.by со своей стороны сообщает: это один из самых успешных порталов в Европе с хорошими зарплатами, которые выплачивались официально. «У топ-менеджеров нашли деньги? Сенсация».