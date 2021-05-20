На уровне облаков. В США открылся самый высокий бассейн западного полушария

Источник материала: Onliner

Долгое время умы и сердца путешественников занимал удивительный бассейн сингапурского отеля Marina Bay Sands. Расположенный на крыше здания и дающий возможность наблюдать за жизнью города по пояс в воде, он буквально сводил с ума инстаграмщиц. И вот у этого незаурядного объекта появился конкурент, да еще какой: на крыше 68-этажного нью-йоркского небоскреба под названием Brooklyn Point открылся собственный бассейн. Кому отдыха и веселья на высоте почти 210 метров?