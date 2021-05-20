«Власть перекрывает возможность быть услышанным обществом любому, чья аудитория превышает 10 человек»

Источник материала: Салiдарнасць

Виктория Василевич – о том, почему «дело TUT.BY» вообще не про налоги и к чему стремится власть, зачищая информационное поле в стране.

– TUT.BY закрыт, и удивительно, что он еще так долго проработал, – рассуждает эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич на Примусе . – Он был единственным белорусским новостным источником для ВСЕХ белорусов. Если нам нужно было получить какую-то внутрибелорусскую информацию, мы первым делом каждый, конечно, кликал именно на этот новостной портал, он был, что называется, на «короткой кнопке».

Теперь нас его лишили, и я абсолютно уверена в том, что, пока не сменится власть и форма правления в Республике Беларусь, этот портал не вернется. Остаются телеграм-каналы, Инстаграм, другие узкие возможности использования материалов журналистов, которые еще остаются на свободе.

И, конечно, нужно думать о том, каким образом защищать будущую Беларусь, в том числе погружаясь в информационный внутрибелорусский вакуум.

Возможно, сейчас какие-то российские пропагандистские каналы типа RT или ему подобных придут сюда и начнут вещание. Потому что полагаться на белорусские радиоканалы, которые аффилированы к власти, работают на нее и являются ее голосом, или телеканалы, которые перестали смотреть в Беларуси давным-давно, <режим> уже не может – они не навешивают достаточное количество лапши на уши населения, и нужна какая-то помощь.

Полагаю, мы начнем получать эту «помощь» из России и будем получать не в лоб, что все у нас хорошо, все развивается и ВВП растет, а каким-то окольным путем, что-то сродни врагам, которые лязгают гусеницами на наших границах.

Почему я думаю, что речь идет о редакционной политике, о позиции журналистов и свободе слова, а не о налогах, как заявляют власти? Когда предприятие совершает какие-то налоговые ошибки или правонарушения, оно продолжает работать, проходит проверку, которая заканчивается тем или иным актом и, во-первых, устраняет эти нарушения, а во-вторых, погашает санкции и штрафы, которые выставляет государство согласно действующему законодательству.

Это никак не влияет огульно на закрытие предприятия. Не происходит уничтожения предприятия, от которого контролирующие уполномоченные государством органы намерены получить информацию о состоянии дел, достоверное отражение финансовое положение.

И, кроме того, если предполагается взыскивать штрафы и санкции, у этого предприятия должны быть активы, которыми можно воспользоваться, возобновить их и работать дальше.

Заинтересованности в том, чтобы это предприятие работало дальше, у государства нет – иначе не выломали бы двери , не конфисковали бы технику и не разорили собственно портал.

…Журналистов задерживали изначально, начиная с августа прошлого года. Но портал не поменял форму освещения, не перестал говорить правду. Не смотря ни на что, не стал на путь лжи и фальсификаций. И поэтому – однозначно – он наказан.

Наказаны менеджеры, все управляющие, которые могут гипотетически, с точки зрения «арестовывателей», возобновить деятельность TUT.BY – они оторваны даже от самой возможности выполнять свои профессиональные действия. Я так это вижу.

Каковы будут последствия? Если попытаться как бы взглянуть на нашу ситуацию сверху, то выглядит это так: основное прячущееся море протестов, возмущения, несогласия с антиправовой, антизаконной политикой власти, которая захвачена в Беларуси отнюдь не в результате проведенных выборов, – это море власти удалось схватить некой дамбой. Но остались ручейки, которые дают информацию, выплескиваются, возмущаются и за которыми может последовать некая масса воды, если уж я заговорила о море.





Так вот, сейчас власти копают огромные рвы на пути этих ручейков и речушек, которые могут слиться опять в море и прорвать в дамбу. На мой взгляд, власть перекрывает возможность быть услышанным, увиденным или каким-то другим образом почувствованным белорусским обществом любому, кто имеет хотя бы какую-то аудиторию, отличную от 10 человек.

И это будет продолжаться дальше. Потому сидит Леонид Судаленко , которому продлили на 2 месяца арест. Потому очень рассчитываю на то, что освобожденную журналистку Катерину Борисевич не посадят вновь, так как есть очень большой шлейф людей в стране, которые сочувствуют ей и будут слушать, о чем она будет говорить.

Думаю, что власть будет продолжать сажать и запугивать всех, чтобы сверху, глядя на все это, засунуть все белорусское общество, несогласное с таким положением дел, в бетонную трубу, как в свое время засунули речку Немигу.

Чтобы мы внутри своей бетонной трубы могли существовать, возмущаться, если нам хочется, а нам в любой момент могли подбрасывать туда мазут, какие-то отходы с ферм, по усмотрению властей, чтобы мы не мешали им созерцать покой и уют этого кладбища.

Управлять кладбищем очень просто: все тихо, все спокойно, никто не возмущается, никаких отличных от мнения управляющего мнений не высказывается – тишь, рай и благодать. В такое кладбище и превращается сейчас Беларусь с точки зрения государственности, суверенности, обеспечения жизненных необходимостей и развития общества в целом.

В интернете, на мой взгляд, мы какое-то время еще продержимся. Но следующие два шага, которые может сделать власть – отрубить совершенно интернет по северокорейскому образцу, не буду здесь рассказывать подробно схемы, и вообще отрубить свет, как в известном фильме: «Отключим газ!».

В деревнях давно отключили электричество, которое освещает улицы – якобы экономия. Может дойти и до городов. И не только в телевизоре, но и в компьютере, и в холодильнике не будет электричества. А потом нам его включат – и всё, все счастливы…

Оруэлла, уровень «Скотный двор», мы уже прошли. И пошли дальше. Потому вероятность подобного алгоритма я оцениваю очень высоко.