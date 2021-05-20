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Все основные валюты падают утром в четверг

20.05.2021 10:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Все основные иностранные валюты сдают свои позиции на БВФБ утром в четверг, 20 мая.

Все основные валюты падают утром в четверг

Евро теряет 0,0096 пункта — 3,0662 белорусского рубля, доллар 0,0022 пункта — 2,5139 белорусского рубля, а российский рубль 0,0015 пункта — 3,4131 белорусского рубля за 100 российских.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Все основные иностранные валюты сдают свои позиции на БВФБ утром в четверг, 20 мая.
 
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