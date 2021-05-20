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Опубликованы кадры авиакатастрофы под Барановичами
Источник материала: Навiны
В сети появилось видео крушения военного самолета под Барановичами.
Опубликованы кадры из видеорегистратора одного из авто.
Днем 19 мая под Барановичами
Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 465 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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В сети появилось видео крушения военного самолета под Барановичами.
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