Опубликованы кадры авиакатастрофы под Барановичами

В сети появилось видео крушения военного самолета под Барановичами.

Опубликованы кадры из видеорегистратора одного из авто.

Днем 19 мая под Барановичами потерпел крушение военный самолет лидской штурмовой авиабазы Як-130.

Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 465 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).