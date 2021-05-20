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Павла Северинца в тюрьме признали «склонным к нападению на администрацию»
Источник материала: Навiны
Павла Северинца в тюрьме признали «склонным к нападению на администрацию».
Как сообщила его жена Ольга, «теперь все передвижения по тюрьме в наручниках. Ничего неожиданного, но приятного мало».
Она также рассказала, что во время проверок, когда надо назвать свое имя и статью, Павел говорит: «Незаконно осужденный Северинец», за что ему угрожают карцером».
Ранее Северинца
12 мая начался суд над политиком. Кроме него судят: Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского, Андрея Войнича, а также блогершу Ирину Счастную.
Все обвиняемые признаны правозащитниками политзаключенными.
Уголовное дело рассматривает судья Ирина Ланчева.
Ранее сообщалось,
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Павла Северинца в тюрьме признали «склонным к нападению на администрацию».
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