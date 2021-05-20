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Павла Северинца в тюрьме признали «склонным к нападению на администрацию»

20.05.2021 10:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Павла Северинца в тюрьме признали «склонным к нападению на администрацию».

Павла Северинца в тюрьме признали «склонным к нападению на администрацию»

Как сообщила его жена Ольга, «теперь все передвижения по тюрьме в наручниках. Ничего неожиданного, но приятного мало».

Она также рассказала, что во время проверок, когда надо назвать свое имя и статью, Павел говорит: «Незаконно осужденный Северинец», за что ему угрожают карцером».

Ранее Северинца признали склонным к экстремизму.

12 мая начался суд над политиком. Кроме него судят: Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского, Андрея Войнича, а также блогершу Ирину Счастную.

Все обвиняемые признаны правозащитниками политзаключенными.

Уголовное дело рассматривает судья Ирина Ланчева.

Ранее сообщалось, почему Могилевский облсуд закрыл процесс.

 

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Павла Северинца в тюрьме признали «склонным к нападению на администрацию».
 
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