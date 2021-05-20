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Сегодня в Барановичах пройдет панихида в память о погибших летчиках
Источник материала: Партизан
Панихида в память о погибших летчиках состоится 20 мая в Барановичах
Поминальная служба состоится в храме Святых Жен-Мироносиц (б-р Хейнола, 5) в 13.00, сообщает телеграмм-канал Барановичского городского исполнительного комитета.
Все желающие смогут почтить память Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко – летчиков Лидской штурмовой авиабазы.
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Панихида в память о погибших летчиках состоится 20 мая в Барановичах
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