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Сегодня в Барановичах пройдет панихида в память о погибших летчиках

20.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Панихида в память о погибших летчиках состоится 20 мая в Барановичах

Поминальная служба состоится в храме Святых Жен-Мироносиц (б-р Хейнола, 5) в 13.00, сообщает телеграмм-канал Барановичского городского исполнительного комитета.

Все желающие смогут почтить память Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко – летчиков Лидской штурмовой авиабазы.
 
 
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Панихида в память о погибших летчиках состоится 20 мая в Барановичах
 
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