Инфляция толкает беларусов забирать деньги из банков

По данным Национального банка РБ, сумма данных депозитов на 1 мая 2021 года составила 4 655,7 млн. рублей. Это на 123,3 млн. рублей больше, чем на начало года.





Отток средств со срочных вкладов может объясняться не ростом недоверия жителей РБ к банкам, как можно было бы подумать в связи с политическим кризисом, а тривиальным дефицитом денег у физических лиц, а также ростом инфляции, в связи с чем некоторые люди спешат совершить покупки ряда товаров до того, как они подорожают.





На это указывает и довольно скромное увеличение в апреле размера переводных депозитов населения, то есть, в основном, средств на карточках: на 132,7 млн. рублей — до 2 806,8 млн. рублей. В апреле прошлого года прирост данного параметра составлял 511,3 млн. рублей.





Юридические лица в апреле также значительно сократили величину своих срочных депозитов: на 434,1 млн. рублей — до 4 279,3 млн. рублей. Это связано с уплатой налогов за первый квартал 2021 года. Снизились и переводные рублевые вклады: на 218,5 млн. рублей — до 2 643,9 млн. рублей.





В апреле на 21,5 млн. рублей уменьшилась даже величина наличных денег в обороте, составившая на 1 мая 4 118,5 млн. рублей.





Увеличилась только стоимость банковских ценных бумаг в белорусских рублях, находящихся вне банковского оборота: на 120,7 млн. рублей — до 1 562,7 млн. рублей.





В результате рублевая денежная масса (М2*) в апреле снизилась по сравнению с мартом на 443,3 млн. рублей и достигла 20 066,9 млн. рублей. С начала года она сжалась на 749,3 млн. рублей, что указывает на жесткую политику Нацбанка.





Сжалась в апреле и величина валютных депозитов населения и предприятий в рублевом эквиваленте, причем, довольно существенно: на 495,1 млн. рублей — до 28 315 млн. рублей. Это было вызвано снижением курсов иностранных валют , в то время как в долларовом выражении валютные депозиты в банках даже выросли на 75,1 млн. долларов — до 11 053,7 млн. долларов.





Но копили валюту только юридические лица, которые нарастили свои сбережения в коммерческих банках на 87,5 млн. долларов — до 5 330,1 млн. долларов. Их срочные депозиты при этом увеличились на 257,1 млн. долларов (до 2 954,2 млн. долларов), в то время как переводные валютные вклады сократились на 169,7 млн. долларов и составили на 1 мая 2 375,9 млн. долларов.





Величина валютных вкладов населения в апреле снизилась, но всего на 12,5 млн. долларов — до 5 723,5 млн. долларов. Это намного меньше, чем сокращение в марте.





Снижение темпов оттока валютных средств физических лиц может объясняться накоплением денег на карточках в ожидании возможности поездок за границу перед отпускным сезоном. На это указывает увеличение суммы средств на переводных вкладах на 56,1 млн. долларов (до 1 353,1 млн. долларов). Но срочные валютные вклады населения сократились, хотя и меньше, чем в марте: на 68,5 млн. долларов — до 4 370,5 млн. долларов.





В то же время, стоимость номинированных в валюте ценных бумаг банков, находящихся вне банковского оборота, в апреле выросла на 5,1 млн. долларов, достигнув 571,1 млн. долларов.





Широкая денежная масса (М3), в которую входит рублевая и валютная части, в апреле снизилась по сравнению с мартом на 957 млн. рублей и составила на 1 мая 49 939,6 млн. рублей. В апреле прошлого года она также снижалась, причем примерно в 3 раза значительнее.