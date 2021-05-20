Кто-то устроил разгром на территории епархиального управления Костела в Минске

Источник материала: Onliner

Труднообъяснимое пока нападение на территорию костела Девы Марии в Минске произошло рано утром 19 мая. Какой-то вредитель (или вредители) пробрался на территорию и сломал то, до чего смог добраться. В том числе, похоже, ломился в здание, но так и не попал. В пресс-службе Католического костела в Беларуси говорят, что не представляют, кому это могло понадобиться. Не исключено, что налетчик попал на видео.

Основные события происходили на огороженной территории за храмом, предположительно с 4 до 4:30 утра. Там располагается приходской дом, к костелу примыкает здание епархиального управления. Увидели последствия прихода гостей только около 7 часов. Пресс-секретарь Костела Юрий Санько рассказал Onliner, что известно на этот момент:

— Были разбросаны цветы, вазоны, разбит домофон в приходском доме, сломан светильник на газоне. Еще повредили лобовое стекло в машине настоятеля, которая стояла внутри ограждения. Также, видимо, пытались как-то разбить или повредить дверь епархиального управления.









Когда заметили этот разгром, позвонили в милицию. Дальше все фиксировала следственная группа.

На самой территории камер нет. Но неподалеку от костела, на улице Революционной, находится ГУБОПиК. Возможно, выяснить какие-то обстоятельства этого инцидента поможет расположенное там устройство.

Пока же в пресс-службе не могут даже предположить, кому и для чего понадобилось совершать эти действия.