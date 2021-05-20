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В Минске пройдет конференция Career Today о росте IT-специалистов

20.05.2021 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

26 июня в столичном отеле «Виктория Олимп» пройдет ежегодная конференция Career Today. Она посвящена формированию успешной карьеры специалистов в сфере IT.

Для участников заготовлены бонусы. Во-первых, технический митап по Data Science и Machine Learning, где спикером выступит руководитель центра Data Science and Machine Learning в SoftTeco Александр Гедранович. Во-вторых, состоится панельная дискуссия на тему «Проблемы в коммуникации с заказчиком».

Career Today поможет сформировать основу и выстроить свое развитие карьеры в IT — одной из самых перспективных и высокооплачиваемых отраслей. Участники смогут пообщаться с профессионалами IT-сферы и узнать все интересующие детали. Одно из выступлений посвятят рассмотрению навыков, которые нужны для подъема по карьерной лестнице в этом году.

Конференция обещает быть полезна как опытным специалистам, так и тем, кто лишь строит планы по освоению профессии в IT. На Career Today участники получат информацию об актуальных вакансиях и требованиях ведущих IT-компаний, узнают практические кейсы от спикеров с релевантным опытом, а также послушают, что помогает справиться с выгоранием.

Программа формируется, все обновления публикуют на сайте конференции. Для участия нужно только зарегистрироваться.

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26 июня в столичном отеле «Виктория Олимп» пройдет ежегодная конференция Career Today. Она посвящена формированию успешной карьеры специалистов в сфере IT.Читать далее…
 
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