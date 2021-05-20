Курсы валют 20 мая: белорусский рубль укрепляется ко всем трем валютам

Источник материала: Onliner

Нынешние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с падения всех трех валют. Доллар, евро и российский рубль начали торговаться с минусами. У белорусского рубля пока победа по всем фронтам.

Американская валюта просела на 0,27 копейки. Сейчас ее покупают и продают по 2,5134 белорусского рубля.

Евро потерял 0,96 копейки. Он торгуется по 3,0662.

Сотня российских рублей просела на 0,13 копейки. Ее покупают и продают по 3,4133.

В среду доллар закрепился на отметке 2,5150. Евро подскочил на 0,63 копейки, до 3,0758. Сотня российских рублей потеряла 0,05 копейки и стала стоить 3,4146.