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Курсы валют 20 мая: белорусский рубль укрепляется ко всем трем валютам
Источник материала: Onliner
Нынешние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с падения всех трех валют. Доллар, евро и российский рубль начали торговаться с минусами. У белорусского рубля пока победа по всем фронтам.
Американская валюта просела на 0,27 копейки. Сейчас ее покупают и продают по 2,5134 белорусского рубля.
Евро потерял 0,96 копейки. Он торгуется по 3,0662.
Сотня российских рублей просела на 0,13 копейки. Ее покупают и продают по 3,4133.
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