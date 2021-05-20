Источник материала: Onliner

Каршеринг — это личный автомобиль с поминутной тарификацией. Едешь — платишь, завершил поездку — не платишь. Поэтому некоторые пользователи стремятся свести время владения каршеринговым авто до минимального, чтобы в итоге заплатить поменьше. Иногда, впрочем, такая экономия идет вразрез с требованиями Правил дорожного движения.

По обочине

Вот, к примеру, видео, которое опубликовал пользователь нашего форума с ником Ssonni. 16 мая, 14:06. Внешнее кольцо МКАД в Минске, на горизонте видна ТЭЦ-4, то есть автор видео движется в направлении улицы Монтажников. Транспортный поток не такой уж плотный, но вдруг по обочине проскакивает BMW.

— Каршеринг, — констатирует наш читатель.

В «шашки»

Очевидцем еще более опасного опережения был другой наш читатель. Инцидент произошел в апреле на улице Филимонова в Минске.

— Стал свидетелем не очень безопасного вождения пилота Anytime. После начала движения со светофора увидел в левое зеркало стремительно приближающийся болид. Были опасения, что он не собирается снижать скорость, а, учитывая ситуацию вокруг, ДТП было не избежать, если бы троллейбус успел перестроиться в средний ряд. Так и произошло, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.

— Далее, насколько можно было наблюдать за пилотом, он продолжал играть в «шашечки», — добавил наш читатель, отметив, что направил запрос в Anytime с просьбой дать оценку такой манере вождения.

Через перекресток

17 мая, утренний час пик. Водитель каршерингового авто рисковал надолго задержаться на перекрестке, если бы Mitsubishi, который двигался в прямом встречном направлении, не успел вовремя затормозить. Видео на нашем форуме разместил пользователь с ником Barklays.

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