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Время — деньги? Даже не пытайтесь угнаться за этими каршеринговыми авто (видео)
Источник материала: Onliner
Каршеринг — это личный автомобиль с поминутной тарификацией. Едешь — платишь, завершил поездку — не платишь. Поэтому некоторые пользователи стремятся свести время владения каршеринговым авто до минимального, чтобы в итоге заплатить поменьше. Иногда, впрочем, такая экономия идет вразрез с требованиями Правил дорожного движения.
По обочине
Вот, к примеру, видео, которое опубликовал пользователь нашего форума с ником Ssonni. 16 мая, 14:06. Внешнее кольцо МКАД в Минске, на горизонте видна ТЭЦ-4, то есть автор видео движется в направлении улицы Монтажников. Транспортный поток не такой уж плотный, но вдруг по обочине проскакивает BMW.
— Каршеринг, — констатирует наш читатель.
В «шашки»
Очевидцем еще более опасного опережения был другой наш читатель. Инцидент произошел в апреле на улице Филимонова в Минске.
— Стал свидетелем не очень безопасного вождения пилота Anytime. После начала движения со светофора увидел в левое зеркало стремительно приближающийся болид. Были опасения, что он не собирается снижать скорость, а, учитывая ситуацию вокруг, ДТП было не избежать, если бы троллейбус успел перестроиться в средний ряд. Так и произошло, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.
— Далее, насколько можно было наблюдать за пилотом, он продолжал играть в «шашечки», — добавил наш читатель, отметив, что направил запрос в Anytime с просьбой дать оценку такой манере вождения.
Через перекресток
17 мая, утренний час пик. Водитель каршерингового авто рисковал надолго задержаться на перекрестке, если бы Mitsubishi, который двигался в прямом встречном направлении, не успел вовремя затормозить. Видео на нашем форуме разместил пользователь с ником Barklays.
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