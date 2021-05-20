Правозащитники: водитель после аварии вызвал ДПС, его задержали за символику

Источник материала: Onliner

Незарегистрированный правозащитный центр «Вясна» сообщает , что 42-летний мужчина 16 мая попал в аварию и вызвал сотрудников ДПС. При оформлении документов автомобилист достал телефон, на котором была наклейка с «Погоней». Мужчину задержали.

По информации источника, автовладельца отвезли в Первомайское РУВД для составления протокола. «Согласно протоколу мужчину обвиняют в „пикетировании путем размещения наклейки с «Погоней» на чехле телефона“», — говорится в сообщении центра.

Дело автомобилиста 18 мая рассмотрели в суде. Мужчина уверял, что чехол с наклейкой ему дал брат за пару дней до задержания.

«Сотрудники ДПС попросили мужчину связаться со своим работодателем, поэтому он достал телефон, чтобы позвонить. В этот момент сотрудники ДПС увидели наклейку и попросили ее снять, но мужчина отказался. Он объяснил, что в момент просьбы был в состоянии аффекта после ДТП, поэтому просто мог не обратить на это внимание», — пишет источник.

Мужчина арестован на 10 суток.