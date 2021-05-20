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Фотофакт. Сотни людей под зонтами у стен Окрестина
Источник материала: UDFБлизкие пришли к одному из самых известных изоляторов Беларуси, который находится в Минске, чтобы передать необходимые вещи родным-арестантам.
Как сообщают правозащитники, 20 мая утром у стен ЦИП сотни людей. Многие под зонтами, поскольку в Минске пасмурно.
Напомним, четверг — единственный день в неделе, когда на Окрестина принимают передачи.
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Напомним, четверг — единственный день в неделе, когда на Окрестина принимают передачи.
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