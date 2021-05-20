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Фотофакт. Сотни людей под зонтами у стен Окрестина

20.05.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Близкие пришли к одному из самых известных изоляторов Беларуси, который находится в Минске, чтобы передать необходимые вещи родным-арестантам.

Фотофакт. Сотни людей под зонтами у стен Окрестина


Как сообщают правозащитники, 20 мая утром у стен ЦИП сотни людей. Многие под зонтами, поскольку в Минске пасмурно.

Напомним, четверг — единственный день в неделе, когда на Окрестина принимают передачи.
 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, четверг — единственный день в неделе, когда на Окрестина принимают передачи.
 
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