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Что происходит? Все валюты дешевеют к белорусскому рублю утром 20 мая
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара сдал назад лишь на 0,0001 BYN до 2,5160 BYN/USD. Это минимум за 153 дня. С начала месяца идут уже тринадцатые торги. За это время доллар смог подорожать всего дважды.
Курс евро упал на 0,0089 BYN до 3,0669 BYN/EUR, покинув максимум за 15 дней.
Курс российского рубля снизился на 0,0029 BYN до 3,4117 BYN/100 RUB.
На текущий момент все валюты подешевели к белорусскому рублю если сравнить с началом мая.
Московская биржа
Российский рубль незначительно подешевел к доллару, курс которого за сутки вырос всего на 10 копеек до 73,68 российских рублей. Курс доллара находится вблизи минимума за два месяца.
Курс евро, наоборот, опустился до 89,82 российских рублей, а сутки назад стоимость евро была на уровне 90,00 российских рублей.
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Курс евро упал на 0,0089 BYN до 3,0669 BYN/EUR, покинув максимум за 15 дней.
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