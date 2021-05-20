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Что происходит? Все валюты дешевеют к белорусскому рублю утром 20 мая

20.05.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что происходит? Все валюты дешевеют к белорусскому рублю утром 20 мая
Иллюстративное фото
Утром в четверг доллар, евро и российский рубль дешевеют к белорусскому рублю. Валютная корзина дешевеет на 0,10%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:05:

Курс доллара сдал назад лишь на 0,0001 BYN до 2,5160 BYN/USD. Это минимум за 153 дня. С начала месяца идут уже тринадцатые торги. За это время доллар смог подорожать всего дважды.

Курс евро упал на 0,0089 BYN до 3,0669 BYN/EUR, покинув максимум за 15 дней.

Курс российского рубля снизился на 0,0029 BYN до 3,4117 BYN/100 RUB.

На текущий момент все валюты подешевели к белорусскому рублю если сравнить с началом мая.

Московская биржа


Российский рубль незначительно подешевел к доллару, курс которого за сутки вырос всего на 10 копеек до 73,68 российских рублей. Курс доллара находится вблизи минимума за два месяца.

Курс евро, наоборот, опустился до 89,82 российских рублей, а сутки назад стоимость евро была на уровне 90,00 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс евро упал на 0,0089 BYN до 3,0669 BYN/EUR, покинув максимум за 15 дней.
 
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