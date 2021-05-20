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Эти знаки Зодиака ждет невероятный успех в июне 2021: Глоба составил список везунчиков
Источник материала: UDF
Фото: freepik
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Близнецы
Близнецам предстоят новые знакомства, в основном романтические. Павел Глоба говорит, что у вас есть отличный шанс встретить свою любовь. А для тех, кто уже состоит в отношениях, полезным будет выработать навык не провоцировать конфликты на пустом месте.
Рак
Июнь 2021 станет очень удачным месяцем для Рака. Вас ждут новые возможности, как в профессиональной сфере, так и на любовном фронте. Главное, слушать свою интуицию, не боятся и делать правильные выводы.
Водолей
Водолеев в июне ждет настоящий расцвет. Астролог говорит, что первый месяц лета пройдет без особых потрясений, вам будет уютно и комфортно. А еще в это время хорошо играть свадьбы.
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Близнецам предстоят новые знакомства, в основном романтические.
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