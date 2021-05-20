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Павел Дуров назвал пользователей iPhone «цифровыми рабами Apple»

20.05.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Павел Дуров назвал пользователей iPhone «цифровыми рабами Apple»
Иллюстративное фото
Павел Дуров, основатель Telegram, в своем Telegram-канале обрушился с критикой на продукты и сервисы компании Apple.

Прежде всего, он утверждает, что владение iPhone делает человека «цифровым рабом Apple» - ведь вы можете только теми приложениями, которые вам разрешает использовать Apple. И это, по мнению Павла, худшая часть технологий «яблочников».

Кроме того, экраны iPhone, обладающие частотой обновления в 60 Гц, по мнению Павла Дурова, никак не могут конкурировать со смартфонами на Android, обладающими экранами с частотой обновления в 120 Гц. А если Павлу приходится работать иногда с Telegram на iPhone, у него складывается ощущение, что его «отбрасывает в Средневековье».
 
 
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Ведь вы можете только теми приложениями, которые вам разрешает использовать Apple.
 
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