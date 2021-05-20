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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Павел Дуров назвал пользователей iPhone «цифровыми рабами Apple» Ведь вы можете только теми приложениями, которые вам разрешает использовать Apple.

Прежде всего, он утверждает, что владение iPhone делает человека «цифровым рабом Apple» - ведь вы можете только теми приложениями, которые вам разрешает использовать Apple. И это, по мнению Павла, худшая часть технологий «яблочников».Кроме того, экраны iPhone, обладающие частотой обновления в 60 Гц, по мнению, никак не могут конкурировать со смартфонами на Android, обладающими экранами с частотой обновления в 120 Гц. А если Павлу приходится работать иногда с Telegram на iPhone, у него складывается ощущение, что его «отбрасывает в Средневековье».