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Автор видео падения самолета в Барановичах: «Видели, как пилоты открывали кабину»

20.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Владелец видеорегистратора, записавшего момент падения Як-130, рассказал Intex-press о том, что видел в момент крушения самолета и сразу после него.

Автор видео падения самолета в Барановичах: «Видели, как пилоты открывали кабину»

Кадр из видео, читатель Intex-press

Барановичанин Александр живет через несколько домов от того места, где упал самолет. Говорит, незадолго до трагедии он заехал с напарником домой.

– Выезжаем и видим, что самолет летит как-то под углом. Я подумал еще, как он вырулит. Потом заметили, как пилоты пытались катапультироваться, видели, как они открывали кабину… Но это секунды… и – взрыв, – вспоминает горожанин.

Александр тут же направился к месту падения самолета. Картина, которую он увидел, была страшная.

– Куски самолета, дым, запах керосина… Люди выбежали на улицу, думали, что бомба взорвалась. Соседи позвонили в «пожарку», – рассказывает мужчина.

Момент падения самолета попал на видеорегистратор:

На земле возле дома лежал один из летчиков.

– Мы только по шлему определили, что это пилот. Второго мы не видели, – рассказывает Александр.

По словам мужчины, местные жители привыкли, что самолеты в этом районе летают, и летают достаточно низко.

– Я живу здесь всю жизнь, и самолеты летают почти каждый день. Если честно, я думал, что когда-то это случится. Уж очень низко они летают. Но чтобы так рядом… – говорит он.

Мужчина считает, что летчики «настоящие профи и настоящие герои», потому что смогли увести самолет между домами.

 
 
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