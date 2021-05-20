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Продолжается скандал, связанный с сотрудничеством шведского бизнеса и белорусского режима

20.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитники Швеции требуют прекратить строить отношения с представителями диктатуры.

Речь идет о многомиллионной сделке между компанией Siemens Turbomachinery AB и белорусскими государственными предприятиями «Минскэнерго» и «Брестэнерго».

Напомним, гарантии на контракт, несмотря на нарушения прав человека на белорусских предприятиях, застраховало шведское Агентство по экспортным кредитам (EKN). Когда об этом стало известно, агентство подверглось резкой критике за сотрудничество с белорусским режимом и было вынуждено заморозить сделку до дальнейшего разбирательства. Руководство агентства и министр внешней торговли Швеции объяснялись по этому поводу перед парламентом.

Тем не менее, накануне компания Siemens Turbomachinery AB в рамках контракта поставила первую газотурбинную установку и генератор для Новополоцкой ТЭЦ, до конца мая ожидается поставка второй установки. 

На шведском телеканале TV4 вышел сюжет с продолжением расследования на эту тему. Журналисты программы Kalla fakta сообщили, что в заключении сделки принимала участие посол Швеции в Беларуси.

– Авторитет Министерства иностранных дел по вопросам демократии и прав человека сильно пострадал, – отметил по этому поводу глава шведской правозащитной организации Ostgruppen Мартин Угла. – Чтобы восстановить это доверие, необходимо продолжать гораздо более конкретные действия в поддержку демократического движения, активные европейские санкции против режима и судебное преследование нарушителей прав человека.

Также, подчеркнул Мартин Угла, «правительство должно дать четкий сигнал о том, что с любой поддержкой Лукашенко и его режима окончательно покончено: больше никакой помощи государственным субъектам, никаких дел с компаниями режима, никакого построения отношений с представителями диктатуры, ни централизованно, ни на местном уровне».

 
 
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Правозащитники Швеции требуют прекратить строить отношения с представителями диктатуры.
 
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