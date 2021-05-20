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Продолжается скандал, связанный с сотрудничеством шведского бизнеса и белорусского режима
20.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правозащитники Швеции требуют прекратить строить отношения с представителями диктатуры.
Речь идет о многомиллионной сделке между компанией Siemens Turbomachinery AB и белорусскими государственными предприятиями «Минскэнерго» и «Брестэнерго».
Напомним, гарантии на контракт, несмотря на нарушения прав человека на белорусских предприятиях, застраховало шведское Агентство по экспортным кредитам (EKN). Когда об этом стало известно, агентство подверглось резкой критике за сотрудничество с белорусским режимом и было вынуждено заморозить сделку до дальнейшего разбирательства. Руководство агентства и министр внешней торговли Швеции объяснялись по этому поводу перед парламентом.
Тем не менее, накануне компания Siemens Turbomachinery AB в рамках контракта поставила первую газотурбинную установку и генератор для Новополоцкой ТЭЦ, до конца мая ожидается поставка второй установки.
На шведском телеканале TV4 вышел сюжет с
– Авторитет Министерства иностранных дел по вопросам демократии и прав человека сильно пострадал, –
Также, подчеркнул Мартин Угла, «правительство должно дать четкий сигнал о том, что с любой поддержкой Лукашенко и его режима окончательно покончено: больше никакой помощи государственным субъектам, никаких дел с компаниями режима, никакого построения отношений с представителями диктатуры, ни централизованно, ни на местном уровне».
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Правозащитники Швеции требуют прекратить строить отношения с представителями диктатуры.
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