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Доминик Рааб: белорусские власти должны прекратить репрессии и освободить всех политзаключенных
Источник материала: Навiны
Белорусские власти должны прекратить репрессии, говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба в связи с очередной волной преследования журналистов в Беларуси.
«Криминализация голосов оппозиции и независимых СМИ в Беларуси скорее подпитывает, чем подавляет жажду народа к демократии и свободе», — отметил Рааб.
Он призвал белорусские власти «освободить всех задержанных по политическим мотивам и вступить в конструктивный диалог».
Напомним, утром 18 мая в офисы портала TUT.by и хостинг-провайдера hoster.by
Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»
Сайт TUT.by с 18 мая
Актуальный список задержанных накануне сотрудников TUT.by: главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, заместитель гендиректора по техническим вопросам Александр Дайнеко, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, менеджер Андрей Авдеев, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, юрист Екатерина Ткаченко.
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Белорусские власти должны прекратить репрессии, говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба в связи с очередной волной...
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