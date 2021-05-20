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Доминик Рааб: белорусские власти должны прекратить репрессии и освободить всех политзаключенных

20.05.2021 11:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские власти должны прекратить репрессии, говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба в связи с очередной волной преследования журналистов в Беларуси.

Доминик Рааб: белорусские власти должны прекратить репрессии и освободить всех политзаключенных
Фото из микроблога Доминика Рааба

«Криминализация голосов оппозиции и независимых СМИ в Беларуси скорее подпитывает, чем подавляет жажду народа к демократии и свободе», — отметил Рааб.

Он призвал белорусские власти «освободить всех задержанных по политическим мотивам и вступить в конструктивный диалог».

Напомним, утром 18 мая в офисы портала TUT.by и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК), сообщил в «Фейсбуке» соучредитель портала Кирилл Волошин.

Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сайт TUT.by с 18 мая заблокирован. Такое решение приняло Министерство информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

Актуальный список задержанных накануне сотрудников TUT.by: главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, заместитель гендиректора по техническим вопросам Александр Дайнеко, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, менеджер Андрей Авдеев, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, юрист Екатерина Ткаченко.

 

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