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Павла Северинца признали "склонным к нападению на администрацию". Давит морально?

20.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политзаключенного Павла Северинца признали "склонным к нападению на администрацию", сообщила в Facebook его супруга Ольга.




"Павлу Северинцу добавили еще одну "медальку" — признали склонным к нападению на администрацию", — написала она.

Теперь во время передвижения вне камеры он должен находится в наручниках. "Ничего неожиданного, как говорят, но приятного мало", отметила Ольга.

Она также рассказала, что на проверках, когда надо назвать имя и статью, которую вменяют, Павел неизменно отвечает "незаконно осужденный Северинец". Ему  угрожают карцером, но "я знаю, что он не перестанет", говорит Ольга.

Северинец находится в заключении с июня 2020 года. На минувшей неделе — 12 мая — в Могилеве начался суд по его делу. Вместе с ним судят Дмитрия Козлова, Ирину Счастную, Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Максима Винярского и Андрея Войнича. Северинца обвиняют в организации массовых беспорядков.  Дело рассматривают в закрытом режиме — даже родственникам не разрешили присутствовать на процессе.
 
Теги: Могилев
 
 
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Политзаключенного Павла Северинца признали "склонным к нападению на администрацию", сообщила в Facebook его супруга Ольга.
 
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