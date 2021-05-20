











"Павлу Северинцу добавили еще одну "медальку" — признали склонным к нападению на администрацию", — написала она.





Теперь во время передвижения вне камеры он должен находится в наручниках. "Ничего неожиданного, как говорят, но приятного мало", отметила Ольга.





Она также рассказала, что на проверках, когда надо назвать имя и статью, которую вменяют, Павел неизменно отвечает "незаконно осужденный Северинец". Ему угрожают карцером, но "я знаю, что он не перестанет", говорит Ольга.





Северинец находится в заключении с июня 2020 года. На минувшей неделе — 12 мая — в Могилеве начался суд по его делу. Вместе с ним судят Дмитрия Козлова, Ирину Счастную, Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Максима Винярского и Андрея Войнича. Северинца обвиняют в организации массовых беспорядков. Дело рассматривают в закрытом режиме — даже родственникам не разрешили присутствовать на процессе.







