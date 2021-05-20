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В Риге начинается хоккейный чемпионат: белорусы стартуют матчем со словаками

20.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпионат мира-2021 начинается 21 мая. Именно он должен был пройти на два города - Минск и Ригу, - но Международная федерация хоккея после ряда попыток все-таки отказала белорусской столице в проведении первенства.

Для безопасности команды живут в так называемых пузырях - в гостиницах с рядом антиковидных ограничений. Но для белорусской сборной в этом пандемийном чемпионате есть один плюс. Даже если команда займет последнее место, она из элиты не вылетит - все чемпионаты в низших дивизионах были отменены, пишет kp.by.

Напомним, что в 2018 году белорусы проиграли все семь матчей предварительного этапа и выбыли в дивизион рангом ниже. Но на следующий год сумели добиться повышения в классе. В 2020-м чемпионат был отменен из-за пандемии.

В составе сборной, которую тренирует Михаил Захаров, почти все сильнейшие. Из тех, кто мог бы попасть в основной состав, из-за травм не приехали нападающие Андрей Костицын и Андрей Стась, защитник Кирилл Готовец и вратарь Иван Кульбаков.

Главная звезда команды - наш единственный игрок НХЛ Егор Шарангович.

- Считаю, наша сборная может преподнести сюрприз, - сказал Егор пресс-службе ФХБ. - В этом году собрался хороший состав, хорошая команда. Мы можем дать бой любому сопернику. Но самые серьезные - это Чехия, Швеция, Россия, Словакия и Швейцария. В этих сборных много хоккеистов из НХЛ и других хороших лиг, в том числе КХЛ. Все будут стараться показать качественный хоккей, нам нужно будет играть еще лучше, чтобы победить эти команды.

Наиболее проблемная линия - вратарская. В Ригу прибыли два белоруса-дебютанта и далекий в этом сезоне от лучших образцов своей игры Дэнни Тэйлор. Кстати, в белорусской сборной сразу пять игроков из Северной Америки: голкипер, защитник и три нападающих.

Напомним, что национальная сборная дальше четвертьфинального рубежа на чемпионатах мира не проходила. Последний раз это произошло в 2015-м.
 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионат мира-2021 начинается 21 мая. Именно он должен был пройти на два города - Минск и Ригу, - но Международная федерация хоккея после ряда попыток все-таки отказала...
 
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