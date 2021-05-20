Виталик Бутерин уже не миллиардер. Он пробыл в этом статусе меньше трех недель

Источник материала: Onliner

Создатель Ethereum Виталик Бутерин больше не числится миллиардером, сообщает издание Forbes. Обвал рынка криптовалют привел к тому, что всего за три недели состояние Бутерина упало с 1,4 миллиарда долларов до приблизительно 850 миллионов.

Бутерина признали самым молодым криптомиллиардером 3 мая, когда стоимость Ethereum приблизилась к 3300 долларов. Затем стоимость валюты поднялась до $4300, что лишь укрепило положение предпринимателя. А потом эфир упал до $2700, и Бутерин лишился статуса миллиардера.

Самая дорогая криптовалюта, биткоин, сейчас понемногу возвращает свои позиции. Если вчера стоимость опускалась ниже $35 тысяч, то сегодня биткоин оценивается примерно в $40 тысяч.



