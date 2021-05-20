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Виталик Бутерин уже не миллиардер. Он пробыл в этом статусе меньше трех недель
Источник материала: Onliner
Создатель Ethereum Виталик Бутерин больше не числится миллиардером,
Бутерина признали самым молодым криптомиллиардером 3 мая, когда стоимость Ethereum приблизилась к 3300 долларов. Затем стоимость валюты поднялась до $4300, что лишь укрепило положение предпринимателя. А потом эфир упал до $2700, и Бутерин лишился статуса миллиардера.
Самая дорогая криптовалюта, биткоин, сейчас понемногу возвращает свои позиции. Если вчера стоимость опускалась ниже $35 тысяч, то сегодня биткоин оценивается примерно в $40 тысяч.
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